Сверстать сайт под CMS Bitrix

Ищу специалиста по верстке для подключения шаблонов к нашей системе. Шаблоны в формате HTML, подключать нужно, используя синтаксис шаблонизатора. Шаблонизаторов 2: 1. Twig - http://twig.sensiolabs.org/ 2. Jinja2 - http://jinja.pocoo.org/docs/ Вам высылают верстку и дают доступ к системе, куда Вы можете ...
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Необходимо быстро сверстать сайт под Битрикс. Сайт для турагентства, ни чего сложного. Дизайн есть, версия Битрикс (старт) есть, установлена на хостинге. Точнее говоря, нужен шаблон сайта.
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