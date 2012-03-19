Сверстать сайт под CMS Bitrix

$100
HTML-версткаЗакрыт7 заявок127 просмотров
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Необходимо быстро сверстать сайт под Битрикс. Сайт для турагентства, ни чего сложного. Дизайн есть, версия Битрикс (старт) есть, установлена на хостинге. Точнее говоря, нужен шаблон сайта.

12 лет назад
simonov13
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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