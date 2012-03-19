Подключение шаблона

Необходимо выполнить верстку дизаайна и создать на её основе тему оформления для системы CMS Drupal(скорее всего версии 6). Я предоставлю сборку из модулей на которую натягивать дизайн. Прилагаю файл с ТЗ и дизайном. Дизайн будет предоставлен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста по верстке для подключения шаблонов к нашей системе.
Шаблоны в формате HTML, подключать нужно, используя синтаксис шаблонизатора.
Шаблонизаторов 2:
1. Twig - http://twig.sensiolabs.org/
2. Jinja2 - http://jinja.pocoo.org/docs/
Вам высылают верстку и дают доступ к системе, куда Вы можете закачивать шаблоны, стили, javascript код, а также адрес, на котором можно смотреть результат работы и админ панель для настройки сайта.
Программный код писать не нужно!
Ваша задача подключить к системе верстку и настроить сайт.
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Прошу в заявке указать ответы на вопросы:
Возможно ли Вам высылать PSD?
Как удобнее оценивать работу: почасово или попроектно?
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