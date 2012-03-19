Подключение шаблона

$250
HTML-версткаЗакрыт9 заявок295 просмотров
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Ищу специалиста по верстке для подключения шаблонов к нашей системе.

Шаблоны в формате HTML, подключать нужно, используя синтаксис шаблонизатора.

Шаблонизаторов 2:

1. Twig - http://twig.sensiolabs.org/

2. Jinja2 - http://jinja.pocoo.org/docs/

Вам высылают верстку и дают доступ к системе, куда Вы можете закачивать шаблоны, стили, javascript код, а также адрес, на котором можно смотреть результат работы и админ панель для настройки сайта.

Программный код писать не нужно!

Ваша задача подключить к системе верстку и настроить сайт.

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Прошу в заявке указать ответы на вопросы:

Возможно ли Вам высылать PSD?

Как удобнее оценивать работу: почасово или попроектно?

11 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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