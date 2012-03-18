Натянуть макет PSD на Joomla 1.5

Необходимо выполнить верстку дизаайна и создать на её основе тему оформления для системы CMS Drupal(скорее всего версии 6). Я предоставлю сборку из модулей на которую натягивать дизайн. Прилагаю файл с ТЗ и дизайном. Дизайн будет предоставлен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макеть в формате в фотошопа.
Надо натянуть на Джумлу.
Сроки до конца недели - но чем раньше тем лучше.
Если все устроит - то будут еще работы - в среднем 3-4 в месяц ( если конечно цены не будут слишком завышены )
Надо сверстать 1 страницу главную
Цену предлагайте
Оплата ЯД или веб мани в день сдачи
- Похожие заказы
- $300HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужен слайдер для фото. Подробности в личку.Завершен12 лет назад
- $50
Нужна простая верстка сайта на joomla, три страницы: одна проще другой. Оставляйте свои расценки, детали вышлю на имейл.HTML-верстка20 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте http://www.ramosroyalty.com/cat/1 нужно сделать боковое левое меню что бы при прокрутке страницы, как бы было плавающее по вертикали. То есть верхний край браузера смещал этот блок с меню в низ (что бы оно было ...Завершен12 лет назад
Тег в коде страницы присутствует слишком часто. Решения придумать несуществующие теги html и прикрепить через таблицу стилей им описания внешнего вида документа. Атрибут Style в коде выгледет поисковыми машинами как переспам Решения вынести Атрибуты style в таблицу стилей ...Завершен12 лет назад
Доброго всем времени суток! Давненько сверстал свой сайт в табличной вёрстке. Щас хотелось бы облегчить код, поэтому решил перевести сайт на div вёрстку. Ищу верстальщика, который любит верстать divами. Сайт простой http://www.coralclub.org Внутренние страницы отличаются ...Закрыт12 лет назад
требуется встроить в готовую страницу 3 рисунка... пишите сроки и суммуHTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сверстать заглушку. По высоте и ширине тянется. Подстраивается под размер экрана. Приоритет выбора - ценаHTML-верстка14 заявокЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужна верстка шаблона простой формы поиска на битриксе. Элемент во вложении. Чем скорее тем лучше. Оплата сразу. Спасибо.Завершен12 лет назад
- $50
По готовому шаблону подогнать новый дизайн.Закрыт12 лет назад