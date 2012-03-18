Натянуть макет PSD на Joomla 1.5

Есть макеть в формате в фотошопа.

Надо натянуть на Джумлу.

Сроки до конца недели - но чем раньше тем лучше.

Если все устроит - то будут еще работы - в среднем 3-4 в месяц ( если конечно цены не будут слишком завышены )

Надо сверстать 1 страницу главную

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