Приватно для Altaiir (Хринюк Алексей)

HTML-версткаЗавершен1 заявка110 просмотров
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Нужен слайдер для фото.

Подробности в личку.

12 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Altaiir
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Второй раз обратились к Алексею: как и в первый, сделал всё быстро, без лишних вопросов и качественно. Рассказал, показал. Всё отлично!
Отличный заказчик. Всегда хорошо и четко описывает задачу. Оплату переводит своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
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