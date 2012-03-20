Сверстать несложный макет под joomla1.5

HTML-версткаЗавершен11 заявок193 просмотра
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Необходимо сверстать не сложный макет под joomla 1.5 . Бюджет 40$. Срок 3 дня с начала работы. Принимается только качественная div верстка с подключением на джумла, начинающих, неопытных фрилансеров прошу не беспокоить.

Joomla
12 лет назад
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
bafic
Роман 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$30
2 дня
Роман хороший специалист, знает своё дело, без лишних слов, один к одному сверстал в соответствии с макетами дизайна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!!!
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