Нужно переделать шаблон сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки184 просмотра
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http://journal-guzel.ru/ - шаблон этого сайта нужно переделать под женский и изменить пару штуковин на сайте, напишите в личку все обсудим

12 лет назад
kaban777
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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