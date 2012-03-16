Изм. шаблон (html/css/js)

Всем Привет!

Есть шаблон Twitter Bootstrap который нужно немного изменить.

Все есть в двух файлах. По скайпу могу объяснить по ходу.

Думаю на пол дня работы.

Потом все это выложить на сервер.

В приложении - шаблон от http://twitter.github.com/bootstrap/base-css.html

excel инструкции

Fireworks.png wireframe

и иконки twitter, fireworks.

Это первый этап. В другом задании будут другие доработки и функции.

Нужно сделать до Понедельника.