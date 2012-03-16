Переписать HTML, css, js файлы

HTML, CSS, JS, PNG, JPEG. Для начала нужно сверстать довольно простую страницу главную страницу сайта (она во вложении). Плюс отдельно внутреннюю страницу. Внутреннюю страницу будем верстать уже в режиме gtalk'а, а тут прошу определиться со стоимостью ...