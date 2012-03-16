Переписать HTML, css, js файлы

$20
HTML-версткаЗакрыт4 заявки213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переписать полностью HTML, css, js файлы. Окончательный результат должен полностью отличаться от оригинала. Желательно DIV.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Вестерн Юнион

Общение в скайпе.

Выполнение задания в срок — Срок выполнения 2 дня

HTMLCSS
12 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад