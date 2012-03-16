HTML-верстка 3-х однотипных страниц

HTML-версткаЗакрыт11 заявок145 просмотров
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Нужно сверстать главную и 2 внутренних страницы сайта. В архиве 3 psd фала.

HTML
12 лет назад
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Виктор 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад