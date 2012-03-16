Верстка. Главная страница. HTML+CSS+JS+PNG+JPEG

HTML, CSS, JS, PNG, JPEG.

Для начала нужно сверстать довольно простую страницу главную страницу сайта (она во вложении). Плюс отдельно внутреннюю страницу. Внутреннюю страницу будем верстать уже в режиме gtalk'а, а тут прошу определиться со стоимостью верстки предоставленного макета (в UAH).

Вся необходимая графика будет предоставлена выбранному лицу сегодня к концу рабочего дня (17:00 по Киеву). В телевизоре будет 3 картинки (примерно в таком стиле как на макете) -- они будут предоставлены позже.

Обратите внимание, что формат PNG был указан не просто так - вся графика должна быть в нем (картинки должны быть оптимизированы с помощью pngoutwin или ей подобных программ). Но логотипы клиентов, это, естественно JPEG. Формата GIF, как видите, тут нет, потому как нет анимации.

Еще:

- футер всегда липнет к низу, если мало контента

- первые 5 пунктов меню это выпадающий список (по пожеланию заказчика никак не отмечаем факт наличия вложенности)

- если не обозначено другое, то по ховеру текстовые ссылки краснеют (fc6638), но ни в коем случае не пропадает подчеркивание

- блоки в телевизорах с проектором и "Клиенты" являются полностью ссылками, а не только заголовки или логотипы

Требование к кандидату:

1. желание работать на одного заказчика (фултайм?). Закоренелые фрилансеры могут проходить мимо.

2. резидент Украины. ПМЖ на территории Украины обязательно!

3. желательно иметь счет в ПриватБанке

4. а ну и HTML5 (convas, ...), умение писать скрипты самостоятельно, понимание что такое БД и как к ней обращаться, примерное знание PHP/Ruby