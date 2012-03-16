Верстка. Главная страница. HTML+CSS+JS+PNG+JPEG

Нужно сверстать главную и 2 внутренних страницы сайта. В архиве 3 psd фала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML, CSS, JS, PNG, JPEG.
Для начала нужно сверстать довольно простую страницу главную страницу сайта (она во вложении). Плюс отдельно внутреннюю страницу. Внутреннюю страницу будем верстать уже в режиме gtalk'а, а тут прошу определиться со стоимостью верстки предоставленного макета (в UAH).
Вся необходимая графика будет предоставлена выбранному лицу сегодня к концу рабочего дня (17:00 по Киеву). В телевизоре будет 3 картинки (примерно в таком стиле как на макете) -- они будут предоставлены позже.
Обратите внимание, что формат PNG был указан не просто так - вся графика должна быть в нем (картинки должны быть оптимизированы с помощью pngoutwin или ей подобных программ). Но логотипы клиентов, это, естественно JPEG. Формата GIF, как видите, тут нет, потому как нет анимации.
Еще:
- футер всегда липнет к низу, если мало контента
- первые 5 пунктов меню это выпадающий список (по пожеланию заказчика никак не отмечаем факт наличия вложенности)
- если не обозначено другое, то по ховеру текстовые ссылки краснеют (fc6638), но ни в коем случае не пропадает подчеркивание
- блоки в телевизорах с проектором и "Клиенты" являются полностью ссылками, а не только заголовки или логотипы
Требование к кандидату:
1. желание работать на одного заказчика (фултайм?). Закоренелые фрилансеры могут проходить мимо.
2. резидент Украины. ПМЖ на территории Украины обязательно!
3. желательно иметь счет в ПриватБанке
4. а ну и HTML5 (convas, ...), умение писать скрипты самостоятельно, понимание что такое БД и как к ней обращаться, примерное знание PHP/Ruby
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