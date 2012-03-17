Верстка

HTML-версткаЗакрыт3 заявки263 просмотра
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Всем привет!

Хочу найти исполнителя, который качественно сверстает сайт и у кто верстает не первый год. Где-то получается 6-7 страниц. Помимо стандартных требований типа кроссбраузерности, ксс и так далее необходимо отлично знать javascript.

Картинки, задание в аттаче.

Только Россия

Пожалуйста, пишите опыт, уровень знания js, стоимость

12 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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