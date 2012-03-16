Хак для IE-6,7

В IE-6,7 сайт отображается немного криво, а именно сначала идет контентая часть, а под ней сайдбары. Как это выглядит прикрепил скрин, во всех остальных браузерах нормально. Просьба оставлять заявки тем, кто знает как исправить, на эксперименты нет времени. Оплата - 5 WMZ и шикарный отзыв.