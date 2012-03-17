Небольшие поправки в готовой верстке

$10
HTML-версткаЗакрыт9 заявок206 просмотров
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Нужны небольшие поправки в готовой верстке. Ищу хорошего верстальщика которые постоянно на связи(в скайпе) для постоянного сотрудничества. Плачу сразу Вебмани рублями. Буду в 19:00 по Москве, приступать нужно сегодня. Жду заявок.

12 лет назад
edward-ignatov
Эдуард 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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