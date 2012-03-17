Необходима верстка и натяжка PSD макета.

HTML-версткаЗакрыт7 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый макет в PSD, необходимо сверстать шаблон и "натянуть" на движок Shopos.CMS аналогична vamshop и xtcommerce.

12 лет назад
dxpro
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад