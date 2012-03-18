Приватный проект для Марка Хайрутдинова

Есть готовые макеты в PSD. Срочно необходимо сверстать дизайн и поставить на сайт, сайт на движке CS-Cart. Требуется человек знакомый со скриптом этого интернет-магазина, чтоб после интеграции шаблона не полезли косяки. Почта [email protected] ...