Доделать сайт-визитку. Срочно

Доброго времени суток

Есть не доделанный проект, сайт - визитка. Нужно срочно его доделать до утра четверга!

Требуются небольшие косметические изменения, а так же спрограммировать альбомы для фотогалереи и все!

Затем все воткнуть на уже выкупленный хост на jino.ru.

Сайт стоит на WP.

Требования к кандидату: ответственность, знание WordPress, высокий уровень работы.

Плачу 1800 руб., больше не могу, итак много потерял на предыдущем исполнителе.

Но, если вы сделаете мне еще англоязычную версию сайта этого же, то заплачу 2500, там ничего сложного, все тексты переведены, только заменить.

Жду предложений. Повторяю, очень срочно!!!

сайт: http://html-coder.16mb.com/

тз: http://youtu.be/AIgS3o3m-9Y

Связь:

skype: qwentin69

icq: 381813285

e-mail: [email protected]