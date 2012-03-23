Доделать сайт-визитку. Срочно

HTML-версткаЗавершен5 заявок216 просмотров
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Доброго времени суток

Есть не доделанный проект, сайт - визитка. Нужно срочно его доделать до утра четверга!

Требуются небольшие косметические изменения, а так же спрограммировать альбомы для фотогалереи и все!

Затем все воткнуть на уже выкупленный хост на jino.ru.

Сайт стоит на WP.

Требования к кандидату: ответственность, знание WordPress, высокий уровень работы.

Плачу 1800 руб., больше не могу, итак много потерял на предыдущем исполнителе.

Но, если вы сделаете мне еще англоязычную версию сайта этого же, то заплачу 2500, там ничего сложного, все тексты переведены, только заменить.

Жду предложений. Повторяю, очень срочно!!!

сайт: http://html-coder.16mb.com/

тз: http://youtu.be/AIgS3o3m-9Y

Связь:

skype: qwentin69

icq: 381813285

e-mail: [email protected]

12 лет назад
qwentin69
Никита 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Если скажу, что Маркус очень ответственный исполнитель и мастер своего дела, то вероятно никого не удивлю. Из личных качеств Марка хотелось бы отметить следующее: невероятно коммуникабелен, компетентен во всех областях связанных с сайтами, также очень приятен в общении, что не мало важно. Никогда бы не пожалел, что обратился именно к нему. Маркус, все проекты отныне направляю к тебе) Огромное спасибо за сотрудничество!
Немного кидала )
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