Адаптировать шаблон под joomla

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется адаптровать шаблон для CMS joomla 1.6

HTML + CSS в аттаче...

требуется сделать 1 главную страницу!!!

пишите Ваши предложения

Joomla
12 лет назад
mountin2
Сергей 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поправить верстку на WP

    $50

    Необходимо поправить верстку в разделе "новости". Статьи отображаются правильно. url (где ошибка в верстке) - http://clck.ru/0u1Bp

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Превью макета прикладываю к проекту, небольшое тз: В шапке есть логотип, там может быть любая картинка, которая независимо от размера должна располагаться слева-посередине. Для фона будет использоваться большая картинка, которая располагается по середине экрана и будет фиксирована, ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт-визитку. Срочно

    Доброго времени суток Есть не доделанный проект, сайт - визитка. Нужно срочно его доделать до утра четверга! Требуются небольшие косметические изменения, а так же спрограммировать альбомы для фотогалереи и все! Затем все воткнуть на уже выкупленный хост на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать сайт под CMS Bitrix

    $100

    Необходимо быстро сверстать сайт под Битрикс. Сайт для турагентства, ни чего сложного. Дизайн есть, версия Битрикс (старт) есть, установлена на хостинге. Точнее говоря, нужен шаблон сайта.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад