Адаптировать шаблон под joomla

нужно сделать и установить шаблон на движок Amiro (мебельный магазин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптровать шаблон для CMS joomla 1.6
HTML + CSS в аттаче...
требуется сделать 1 главную страницу!!!
пишите Ваши предложения
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