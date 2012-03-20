Преобразовать HTML-верстку в шаблон Joomla 1.5

$50
HTML-версткаЗакрыт12 заявок147 просмотров
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Есть верстка HTML, необходимо перенести на шаблон!

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HTMLJoomla
12 лет назад
wwoleg31
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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