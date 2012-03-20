Требуется верстка простого сайта

1 чтоб для каждой записи можно было разрешать/запрещать каменты от анонимных пользователей

2 удалять даты размещения записей(публиковать без даты) и каментов тоже желательно,лучший вариант-в один клик показать/спрятать дату любой записи и всех каментов к ней

3 изменять количество строк(или может символов-не знаю как устроено) в записи перед "далее"(ну или "подробнее")

4 хотелось бы ещё картинки (которые 1,2,3)чтобы по желанию появлялись в случайном порядке,или были фиксированы.а ещё лучше-1 например фиксированная,а 2 и 3 в случайном порядке

5 чтоб в адресной строке были осмысленные буквы,а не какие нибудь проценты

Бюджет 500 р. Заявки с большей суммой будут удаляться сразу