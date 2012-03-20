Верстка joomla 1.5

HTML-версткаЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Нужно сверстать несколько страниц под joomla. Главная и 7-8 внутренних.

PSD предоставлю.

Для примера прикреплю главную и пару внутренних. Остальные внутренние в разработке.

От вас:

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в ЛС писать не нужно. В проект.

Joomla
12 лет назад
kurkudilov
Денис 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад