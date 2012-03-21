Доработать сайт media.tl + 2 компонента.

есть сайт http://www.ellett.fi/etusivu/ нужно сделать его русскую версию от вас требуется на основе текущего дизайна создать шаблон для joomla 1.7 при создании шаблона исправить ошибки верстки, если таковые будут, чтобы шаблон стал валидным на выходе должен быть архив с ...