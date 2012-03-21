Доработать сайт media.tl + 2 компонента.

promimport.su Кривыми руками с сайта был удален код вместе с какой-то нужной строкой. (боролся с <скрипт src=»хттп://yourerating.com/cookiesave.js») Надо поправить как было http://yandex.ru/yandsearch?text=promimport.su&site=promimport.su&lr=2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на джумле.
Подробное Т.З и Скрины страниц вышлю по запросу.
Суть задачи: Доверстать сайт на Джумле 1 Типовая страница. 6 всплывающих окон.
Разработать 2 похожих друг на друга компонента, один для работы с аудио-контентом, другой для работы с видео-контентом.
Подключить пару модулей.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
есть сайт http://www.ellett.fi/etusivu/ нужно сделать его русскую версию от вас требуется на основе текущего дизайна создать шаблон для joomla 1.7 при создании шаблона исправить ошибки верстки, если таковые будут, чтобы шаблон стал валидным на выходе должен быть архив с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать 3 страницы шаблона для сайта на ucoz.ruHTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Поменять кодировку с utf - 8 на windows-1251 сайт goodzdorovie.ruHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть макет в PSD, нужно сверстать и сделать рабочий шаблон для Vamshop. Цену предлагайте.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать 4 страницы, есть PSD На главной на карте где Южная Америка не нужен выпадающий список. Перенести эту верстку на сайт, скорее всего это получится новый шаблон под CMS DataLife Engine: 9.* ОБЯЗАТЕЛЬНО: ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц под joomla. Главная и 7-8 внутренних. PSD предоставлю. Для примера прикреплю главную и пару внутренних. Остальные внутренние в разработке. От вас: -Цена -Сроки -Портфолио в ЛС писать не нужно. В проект.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
простой центрированный макет, все видно на скринеHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
1 чтоб для каждой записи можно было разрешать/запрещать каменты от анонимных пользователей 2 удалять даты размещения записей(публиковать без даты) и каментов тоже желательно,лучший вариант-в один клик показать/спрятать дату любой записи и всех каментов к ней 3 изменять ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Не работает зум в ифоне, т.е. при двойном тоуче на экране, у iphone должно зумироватся для удобности. тут не работает Явно дело в версткеHTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад