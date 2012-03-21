Нужна верстка макета и создание шаблона Vamshop.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок114 просмотров
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Есть макет в PSD, нужно сверстать и сделать рабочий шаблон для Vamshop.

Цену предлагайте.

12 лет назад
Stukc
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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