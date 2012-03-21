Верстка + натяжка интернет-магазина

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок180 просмотров
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Сверстать и натянуть на cms. Предлагайте варианты по cms. Сайт интернет-магазина. Без особо сложного функционалу. Подробности исполнителю, оплата по факту. Бюджет 3000 руб. Срок 2-3 дня.

12 лет назад
online8773
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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