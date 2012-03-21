Верстка с макетов corel (cdr)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок159 просмотров
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Нужно сверстать макеты, сделанные в Corel

Макеты обсудим с кандидатами.

Пишите стоимость за главную, с портфолио.

Всем заранее спасибо!

12 лет назад
andrey_serg
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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