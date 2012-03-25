Вёрстка хостинга

Здравствуйте. Время от времени нужно поправлять ошибки верстки на сайтах. Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго. Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему. Оплата сразу после завершения работы над ...