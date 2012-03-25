Вёрстка хостинга

$100
HTML-версткаЗавершен11 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна вёрстка сайта для хостинга сайтов. Главная + 9 внутренних.

Оплата по факту. Вы показываете скриншот вёрстки (или видео) я оплачиваю.

Пишите пожалуйста цену и сроки.

Не для вашего портфолио.

Приоритет цене.

http://rghost.ru/37176079/image.png

http://rghost.ru/37176098/image.png

http://rghost.ru/37176108/image.png

http://rghost.ru/37176113/image.png

http://rghost.ru/37176120/image.png

http://rghost.ru/37176126/image.png

http://rghost.ru/37176132/image.png

http://rghost.ru/37176139/image.png

http://rghost.ru/37176147/image.png

http://rghost.ru/37176155/image.png

12 лет назад
rekardo
Данила 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Gilmart
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничеством доволен. Рекомендую фрилансера, как ответственного работника и просто приятного в общении человека. Будем сотрудничать на постоянной основе. Работа выполнена, как надо.
Работой с Данилой доволен. Ясно поставленная задача, уточнение неясных моментов в процессе работы, оплата сразу после выполнения работы.
  • Похожие заказы

  • Поправить ошибки верстки на сайтах

    Здравствуйте. Время от времени нужно поправлять ошибки верстки на сайтах. Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго. Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему. Оплата сразу после завершения работы над ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна помощь по jQuery

    Нужно заставить ездить вверх вниз кнопку “Свернуть” при прокрутке странице (http://www.ralfgroup.com/html/met/catalog_list.html) но что бы она не выходила за пределы центрального блока. Пример того что нужно получить: кнопки “Свернуть” “Сбросить” на этой странице: http://euroset.ru/catalog/computers/tablet-pc/

    jQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать обновляемый шаблон рассылки

    Требуется сверстать шаблон рассылки, которая отправляется через Мейл и Сабскрайб. Обязательно максимально простое обновление выпусков новыми анонсами. Код должен быть настроен таким образом, чтобы правильно отображаться в ретрансляторах: Яру, ЖЖ, Твиттер и все из "За раз!" Сабскрайба.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка + натяжка интернет-магазина

    $100

    Сверстать и натянуть на cms. Предлагайте варианты по cms. Сайт интернет-магазина. Без особо сложного функционалу. Подробности исполнителю, оплата по факту. Бюджет 3000 руб. Срок 2-3 дня.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт media.tl + 2 компонента.

    Сайт на джумле. Подробное Т.З и Скрины страниц вышлю по запросу. Суть задачи: Доверстать сайт на Джумле 1 Типовая страница. 6 всплывающих окон. Разработать 2 похожих друг на друга компонента, один для работы с аудио-контентом, ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона для Joomla 1.7

    $50

    есть сайт http://www.ellett.fi/etusivu/ нужно сделать его русскую версию от вас требуется на основе текущего дизайна создать шаблон для joomla 1.7 при создании шаблона исправить ошибки верстки, если таковые будут, чтобы шаблон стал валидным на выходе должен быть архив с ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад