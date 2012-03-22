Сверстать 1 страницу

Нужно заставить ездить вверх вниз кнопку “Свернуть” при прокрутке странице (http://www.ralfgroup.com/html/met/catalog_list.html) но что бы она не выходила за пределы центрального блока. Пример того что нужно получить: кнопки “Свернуть” “Сбросить” на этой странице: http://euroset.ru/catalog/computers/tablet-pc/