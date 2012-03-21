Поправить верстку

http://pix.am/eyf0.jpg

картинку с системником загнать на фон чтобы поверх строчки были. там где рам сейчас половина текста не влазит из-за этого

+ выпадающий список не красиво смотрится надо растянуть

http://pix.am/fekt.jpg

на втором файле работает неправильно. селекты неверно сделаны

от программиста:

верстальщику.

я думаю, что пусть он возьмет html со страниц en.king-servers.com/servers/dedicated/6 и дальнейшего заказа сервера и там правит, а я уже перенесу правки в код шаблона