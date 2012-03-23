Доделать верстку

Необходимо сверстать главную страницу + некоторые куски внутренних страниц. Валидная верстка для всех браузеров (IE 7+)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта.
Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. везде где есть текст - он должен быть текстом.
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