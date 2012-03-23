Доделать верстку

HTML-версткаЗавершен9 заявок217 просмотров
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Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта.

Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. везде где есть текст - он должен быть текстом.

12 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ssaammiikk
Андрей 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все в лучшем виде и очень быстро. Рекомендую!
Приятно было работать, четко сформулировал задание, сразу оплатил, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
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