Верстка и интеграция в работающий на Smarty проект

Необходимо натянуть готовый дизайн на двиг, всего около 9 страниц. Сайт по продаже дисков. Главная: http://st.free-lance.ru/users/svitovoy/upload/f_4f654eb5e3bbd.jpg Пишите сроки и цену, портфолио приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду нужен верстальщик для работы над проектом.
Проект готов к запуску на 50%.
От исполнителя требуется разобраться в текущем варианте верстки, исправить расхождения с дизайном, сверстать уже имеющиеся новые макеты и в дальнейшем регулярно верстать страницы по мере развития проекта.
От исполнителя требуется:
1. Валидная семантичная кроссбраузерная верстка.
2. Знание шаблонизатора Smarty.
3. Знание jQuery.
4. Умение пользоваться Mantis или способность быстро научиться работать с ним.
При работе будут предоставлены доступ по FTP к шаблону, доступ к баг-трекеру (пишите в заявках e-mail для предоставления доступа) и ответы на любые вопросы по работе движка в целом и текущей верстке в частности (общение с программистом проекта).
Первое задание - работы по титульной странице. Ожидаю предложений по цене реализации данной части проекта.
Архив с *.jpg титульной страницы, с реакциями и поведением элементов, всплывающими окнами.
Вывод слайдера на титульной странице - указан затемнением на соответствующем скрине по названию.
Картинки будут на белом фоне вывод, с учетом располагающегося меню. Слайдер будет выводить случайное изображение из набора.
Прошу обратить внимание на то, что капча для зарегистрированного пользователя исчезает и в форме подачи информации - область текста растягивается - компенсируя исчезновение капчи - по высоте.
Появление окон, растягивание форм и затемнение страниц - плавное, не резкими рывками.
Вопросы по проекту размещайте, пожалуйста, в предложениях.
UPD:
Ссылка на сайт http://gigrobot.ru/access.php
- Похожие заказы
- $500HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать макет сайта. Макет скину кандидатам.HTML-верстка30 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать дизайн под WordPress. Пишите сроки и стоимость, вопросы задавайте в проект, скриншот дизайна прилагаю.Завершен12 лет назад
- $250
Требуется специалист по JS и Jquery для выполнения нетривиальной задачи. Подробности объясню в переписке по скайпу. Отписывайесь в проекте, в личку писать не нужно.Завершен12 лет назад
Сверстать и сделать тему (основные и главная) для Drupal Желательно для Drupal7. шаблоны к сожалению не PSD а только jpg – но размер совпадает. Дизайн достаточно прост. Картинок только 4 (лого, ротор, подложка модуля языка, подложка ...Завершен12 лет назад
Есть готовый ПРОСТОЙ сайт, в мозиле и хроме отображается хорошо, в IE отображается криво - нужно подправить верстку для IE сразу кидайте свои контакты и указывайте ценц, кто первый предложит адекватную цену - сразу отпишу ...Завершен12 лет назад
Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта. Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать главную страницу + некоторые куски внутренних страниц. Валидная верстка для всех браузеров (IE 7+)HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $100
Надо сделать верстку макета сайта, желательно в ближайшее времяHTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $160
В данный момент требуется сверcтать эти макеты: http://narod.ru/disk/44105176001.2493a775db39f0a93... Верстка не резиновая, кроссбраузерная, дивы.Завершен12 лет назад