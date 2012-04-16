Верстка и интеграция в работающий на Smarty проект

В команду нужен верстальщик для работы над проектом.

Проект готов к запуску на 50%.

От исполнителя требуется разобраться в текущем варианте верстки, исправить расхождения с дизайном, сверстать уже имеющиеся новые макеты и в дальнейшем регулярно верстать страницы по мере развития проекта.

От исполнителя требуется:

1. Валидная семантичная кроссбраузерная верстка.

2. Знание шаблонизатора Smarty.

3. Знание jQuery.

4. Умение пользоваться Mantis или способность быстро научиться работать с ним.

При работе будут предоставлены доступ по FTP к шаблону, доступ к баг-трекеру (пишите в заявках e-mail для предоставления доступа) и ответы на любые вопросы по работе движка в целом и текущей верстке в частности (общение с программистом проекта).

Первое задание - работы по титульной странице. Ожидаю предложений по цене реализации данной части проекта.

Архив с *.jpg титульной страницы, с реакциями и поведением элементов, всплывающими окнами.

Вывод слайдера на титульной странице - указан затемнением на соответствующем скрине по названию.

Картинки будут на белом фоне вывод, с учетом располагающегося меню. Слайдер будет выводить случайное изображение из набора.

Прошу обратить внимание на то, что капча для зарегистрированного пользователя исчезает и в форме подачи информации - область текста растягивается - компенсируя исчезновение капчи - по высоте.

Появление окон, растягивание форм и затемнение страниц - плавное, не резкими рывками.

Вопросы по проекту размещайте, пожалуйста, в предложениях.

UPD:

Ссылка на сайт http://gigrobot.ru/access.php