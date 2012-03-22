Верстка для PDF

В команду нужен верстальщик для работы над проектом. Проект готов к запуску на 50%. От исполнителя требуется разобраться в текущем варианте верстки, исправить расхождения с дизайном, сверстать уже имеющиеся новые макеты и в дальнейшем регулярно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется верстальщик. Перенос расчётов из xls на web. У нас есть 3 Excel файла (xls.), ничего феноминального, текст, линии и чучуть табличек, это все нужно сверстать, скорее всего табличной версткой, смотрите на пример и в хтмл верстаете. В конечно результате нужно что бы перенос расчётов из xls на web генерировалось в PDF файл на сайте. То есть выводилась эта верстка в виде PDFa на странице. Задание не сложное, если человек справляется, делаем заказ следующий, расчитываемся и работаем.
Контактная информация: ICQ - 634844610
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