Верстка для PDF

$100
HTML-версткаЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Срочно требуется верстальщик. Перенос расчётов из xls на web. У нас есть 3 Excel файла (xls.), ничего феноминального, текст, линии и чучуть табличек, это все нужно сверстать, скорее всего табличной версткой, смотрите на пример и в хтмл верстаете. В конечно результате нужно что бы перенос расчётов из xls на web генерировалось в PDF файл на сайте. То есть выводилась эта верстка в виде PDFa на странице. Задание не сложное, если человек справляется, делаем заказ следующий, расчитываемся и работаем.

Контактная информация: ICQ - 634844610

Email - [email protected]

12 лет назад
vadimtagansky
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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