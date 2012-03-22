Верстка для PDF

Срочно требуется верстальщик. Перенос расчётов из xls на web. У нас есть 3 Excel файла (xls.), ничего феноминального, текст, линии и чучуть табличек, это все нужно сверстать, скорее всего табличной версткой, смотрите на пример и в хтмл верстаете. В конечно результате нужно что бы перенос расчётов из xls на web генерировалось в PDF файл на сайте. То есть выводилась эта верстка в виде PDFa на странице. Задание не сложное, если человек справляется, делаем заказ следующий, расчитываемся и работаем.

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