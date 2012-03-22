Доработать шаблон вордпресс

HTML-версткаЗакрыт7 заявок171 просмотр
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Сайт на вордпрессе, нужны следующие доработки:

1) На сайте 4 страницы – на каждую страницу нужно сделать свой фон (сейчас единый фон на всех страницах) – фоны в джепеге предоставим

2) Подправить плашку меню – она съехала

3) На 4 страницах есть 4 силуэта (по 1 на странице) – нужно чтобы элемент каждого силуэта заходил на контентную область сайта – элементы отдельно картинками предоставим.

4) Добавить несложную таблицу в один из разделов

5) Добавить форму обратной связи

Желательно приступить сегодня к вечеру. Обязательно указывайте сроки и примерную стоимость работ. Оплата по сбр/частями или по факту на электронные деньги.

12 лет назад
nissajem
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$35
1 день
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