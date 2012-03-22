Доработать верстку сайта под IE6

HTML-версткаЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Сайт raiskysad.ru в IE6 все расползается.

Необходимо создать отдельный css файл под этот браузер, чтобы все отображалось как и в других "нормальных" браузерах.

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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