Доработать верстку сайта под IE6

Необходимо натянуть готовый дизайн на двиг, всего около 9 страниц. Сайт по продаже дисков. Главная: http://st.free-lance.ru/users/svitovoy/upload/f_4f654eb5e3bbd.jpg Пишите сроки и цену, портфолио приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт raiskysad.ru в IE6 все расползается.
Необходимо создать отдельный css файл под этот браузер, чтобы все отображалось как и в других "нормальных" браузерах.
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