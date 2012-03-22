Доработать верстку сайта под IE6

Макеты: ... Исполнителю предоставлю в PSD. Одинаковое отображение во всех браузерах. Максимально близко к макету. Семантическая верстка — использование тегов по назначению. Верстка всех состояний кнопок и интерактивных элементов (они есть отдельно). Поддержка IE от 7 версии. Использование id только при ...