Сверстать, натянуть на ДЛЕ, настроить сайт

Нужен 1 человек кто сверстает, натянет дизайн на двиг ДЛЕ, и настроит сайт как нам надо.

только 1 человек кто это все сделает.

Опыть с ДЛЕ обязателен.

Срок 1-2 дня.

Дизайн не сложный.

Оплата по договоренности через вебмани

Пишите сразу: цену, сылку на портфолио, номер icq