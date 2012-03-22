Сверстать, натянуть на ДЛЕ, настроить сайт

HTML-версткаЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Нужен 1 человек кто сверстает, натянет дизайн на двиг ДЛЕ, и настроит сайт как нам надо.

только 1 человек кто это все сделает.

Опыть с ДЛЕ обязателен.

Срок 1-2 дня.

Дизайн не сложный.

Оплата по договоренности через вебмани

Пишите сразу: цену, сылку на портфолио, номер icq

12 лет назад
NADOLGO
Маринс 
38 летНидерланды
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
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