Исправить 4 ошибки в верстке

Необходимо сделать верстку и натянуть на движок готовый дизайн на сайт интернет-магазина на Webasyst. Кроссбраузерность, поддержка IE с 7 версии, требование к поддержке разрешений экрана - "резиновый".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исправить 4 ошибки верстки, сделать это очень быстро и написать документацию, как их внедрить.
Оплата по факту выполнения.
При успешном сотрудничестве есть перспектива второго тз (сверстать 3 окошка).
По деньгам цена ориентировочная, подробнее после ознакомления Вами с тз.
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