Исправить 4 ошибки в верстке

Отличный специалист! Нашла его случайно, чтобы исправить ошибки в верстке. Ошибки оказались не только в верстке, а Максим оказался отличным программистом, который разбирается в нашем коде, чем очень помог! Кроме того, делает все быстро, "с душой", предлагает эргономичные решения возникших проблем. Удачи, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.