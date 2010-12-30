Есть 7 видов чая, для каждого вида нужно написать художественный и вкусный текст, который будет размещаться на упаковке. Тексты не большие - 500-800 символов без пробелов. Для каждого вида чая - нужно в итоге ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Проект повторяется, поскольку выбранный фрилансер отказался от работы. СРОЧНО! Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна. В дальнейшем потребуется поддержка ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
СРОЧНО! Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна. В дальнейшем потребуется поддержка сайта - создание доп.контактных форм, и пр. по мелочам. Сейчас ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для сайта integrad.com.ua нужно в разделе "Продукция" установить и настроить плагин раздвижного меню категорий продукции. Плагин или jquery-categories-list или wp-dtree, или что-нибудь в этом же роде. Насколько мы понимаем ситуацию - ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт для бильярдного клуба - ресторана. Важная "фишка" - создание 3D-обзора интерьера клуба (фото с общим видом здания, где на этажах и элементах стоят маркеры "3D-тур"). Предпочтительные CMS - Wordpress ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер. Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux; CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта. Что нужно будет делать: - оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта - постоянно совершенствовать отдельные ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад