Anna_Su

Анна Сухомлин Anna_Su

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • "Вкусные" тексты на упаковки чая укр./англ.

    Есть 7 видов чая, для каждого вида нужно написать художественный и вкусный текст, который будет размещаться на упаковке. Тексты не большие - 500-800 символов без пробелов. Для каждого вида чая - нужно в итоге ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверить и исправить верстку сайта

    $15

    Проект повторяется, поскольку выбранный фрилансер отказался от работы. СРОЧНО! Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна. В дальнейшем потребуется поддержка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверить сайт в браузерах и исправить верстку

    СРОЧНО! Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна. В дальнейшем потребуется поддержка сайта - создание доп.контактных форм, и пр. по мелочам. Сейчас ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить плагин WP

    Для сайта integrad.com.ua нужно в разделе "Продукция" установить и настроить плагин раздвижного меню категорий продукции. Плагин или jquery-categories-list или wp-dtree, или что-нибудь в этом же роде. Насколько мы понимаем ситуацию - ...

    jQueryWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта для бильярдного клуба

    Нужно создать сайт для бильярдного клуба - ресторана. Важная "фишка" - создание 3D-обзора интерьера клуба (фото с общим видом здания, где на этажах и элементах стоят маркеры "3D-тур"). Предпочтительные CMS - Wordpress ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шаблон темы для WordPressa

    Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Веб-мастер, программист MODx, WP

    Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер. Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux; CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист по обслуживанию интернет-проекта

    $100

    Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта. Что нужно будет делать: - оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта - постоянно совершенствовать отдельные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sergdev
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Проверить и исправить верстку сайта
Анна оказалась очень хорошей заказчицей, четко хочет чего знает. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество