"Вкусные" тексты на упаковки чая укр./англ.

Уважаемые фрилансеры, Вашему вниманию предлагается небольшое задание по копирайту текстов для 20 категорий сайта по 400-500 знаков каждый. Оплата 3$/1000 знаков. Категории: - Фены - Диффузоры - Машинки для стрижки - Плойки, стайлеры - Утюжки, выпрямители - Электро-бигуди - Маникюр и педикюр - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 7 видов чая, для каждого вида нужно написать художественный и вкусный текст, который будет размещаться на упаковке. Тексты не большие - 500-800 символов без пробелов.
Для каждого вида чая - нужно в итоге два утвержденных варианта текстов.
Состав чаев мы дадим.
ВАЖНО: тексты нужны на двух языках - украинском и английском (художественный перевод).
От вас - цена и сроки.
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MacKen! Необходимо написать 5 статей по теме: «Водяной теплый пол, новая экономичная система отопления». Сайт, для которого пишется статья — http://ttruba.ru/ Нужно несколько уникальных статей с описанием технологии и ее преимуществами. В статье должны ...Завершен12 лет назад
Требуется автор для написания пресс-релизов для торрент-трекера. Наличие портфолио обязательно. Цена 4у.е./1к [email protected]Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Добрый день. нужно 25-30 отзывов в месяц о салоне красоты. Объемом от 300 знаков. Язык - русский, частично украинский. Проект на полгода точно. Самы отзывы писать труда особого не составит, главное - это регистрация новых аккаунтов. ...Закрыт12 лет назад
Требуется написание текстов для сайта с нуля под ключ! Необходимые тексты на страницы сайта: - «ГЛАВНАЯ» «О ПРОЕКТЕ» «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» «ВОПРОС-ОТВЕТ» «ОТЗЫВЫ» «УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ»Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуются 3 уникальных статьи о сайдинге по определенным ключевым словам. Объём по 1500 знаков. Предложения с ценами и сроками.Закрыт12 лет назад
- $50
Добрый день, нужно придумать название и доменное имя для студии веб дизайна. Название не должно быть длинным, чем короче тем лучше. Желательно чтобы легко произносилось и запоминалось, оно должно вызывать ассоциации с легкостью, быстротой, мощью, и в ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
В данный момент нужно написать 3 статьи от 3000 символов каждая с ключевыми словами. (ключевые слова получит исполнитель. Статьи по темам: 1. Курорт Анапа 2. Курорт Новороссийск 3. Курорт Геленджик Цена за статью -100р, за 3-300р. (не обсуждается) Преимущество отдам проживающим ...Закрыт12 лет назад
ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ KARVER! 1. Для нового сайта нужно написать тексты и описание description с вхождением ключевых слов. Сайт будет посвящен исключительно Триколор ТВ. Для каждой страницы около 2000 символов. Главная - Триколор, Триколор ТВ Ресивер ...Завершен12 лет назад
Нужен человек близкий к тематике B2B (любая ниша, от сео до бухгалтерии) для написания аналитических статей и исследований. То есть это работа не задание просто написать 3000 символов, а немного глубже. Например, проанализировать и создать график ...Завершен12 лет назад