"Вкусные" тексты на упаковки чая укр./англ.

Есть 7 видов чая, для каждого вида нужно написать художественный и вкусный текст, который будет размещаться на упаковке. Тексты не большие - 500-800 символов без пробелов.

Для каждого вида чая - нужно в итоге два утвержденных варианта текстов.

Состав чаев мы дадим.

ВАЖНО: тексты нужны на двух языках - украинском и английском (художественный перевод).

От вас - цена и сроки.