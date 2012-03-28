Отзывы на гугл-картах

Требуется написание текстов для сайта с нуля под ключ! Необходимые тексты на страницы сайта: - «ГЛАВНАЯ» «О ПРОЕКТЕ» «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» «ВОПРОС-ОТВЕТ» «ОТЗЫВЫ» «УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
нужно 25-30 отзывов в месяц о салоне красоты. Объемом от 300 знаков. Язык - русский, частично украинский.
Проект на полгода точно.
Самы отзывы писать труда особого не составит, главное - это регистрация новых аккаунтов.
За один отзыв плачу 50 центов.
Оплата вебмани.
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