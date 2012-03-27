Написание статей

Задача. Есть сайт с программами и играми для платформы Android.Необходимо написать две статьи, оптимизированных под определённые ключевики для этого сайта. Тематика статей - обзор соответствующих разделов сайта. Объём каждой 2-3К символов без пробелов. По три ключевика ...
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Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:
- Орифлэйм – отличный выбор для продвинутых людей.
- Уникальная возможность зарабатывать деньги c Орифлейм и получать удовольствие!
- Методы успешного продвижения Wellness.
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.
Цена за написание 3 статей 6$! Укажите сроки сдачи проекта.
Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: {www.oritop.ru}.
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