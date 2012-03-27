Написание статей

КопирайтингЗакрыт17 заявок410 просмотров
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Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- Орифлэйм – отличный выбор для продвинутых людей.

- Уникальная возможность зарабатывать деньги c Орифлейм и получать удовольствие!

- Методы успешного продвижения Wellness.

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Цена за написание 3 статей 6$! Укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: {www.oritop.ru}.

Написание статей
12 лет назад
preorost
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
2 дня
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