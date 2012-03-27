Текст на главную страницу и статьи

тематика: стройматериалы. регион: Сочи.
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Нужен текст для главной страницы, компании полиграфического направления.
также ряд тематических продвигающих статей, по рубрикам, ВИЗИТКИ, БУКЛЕТЫ, КАЛЕНДАРИ,ОТКРЫТКИ, ПЛАКАТЫ, НАКЛЕЙКИ, ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
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