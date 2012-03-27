Качественный рерайт статей

Надо написать несколько статей: 1. Свайно-ленточный фундамент по ТИСЭ технологии. 2. Строительство хаммамов. 3. Виды современной кровли. 4. Кирпичная кладка. Количество символов не важно, но не менее 2500 на статью. Вполне утроит рерайт высокой уникальности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, мне нужен исполнитель, который сделает рерайт 6 статей по спортивной тематике. Готовые тексты должны быть грамотно структурированы, приятно читаться и быть уникальными. Буду рад грамотному и ответственному исполнителю, возможна постоянная работа. Жду ваших заявок, друзья.
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