Статьи строительной тематики

Требуются статьи для информационного сайта на тему компьютеры и технологии Темы - компьютеры, компьютерное железо, програмирование, Линукс, Андроид, Программы Требуются копирайтеры которые хорошо сами разбираются в указанных темах. Пишите сюда или на ICQ 224470441 Буду искать лучшие предложения цена-качество цена ...
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Надо написать несколько статей:
1. Свайно-ленточный фундамент по ТИСЭ технологии.
2. Строительство хаммамов.
3. Виды современной кровли.
4. Кирпичная кладка.
Количество символов не важно, но не менее 2500 на статью.
Вполне утроит рерайт высокой уникальности.
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