Написание SEO текстов для гостиницы

Надо написать несколько статей: 1. Свайно-ленточный фундамент по ТИСЭ технологии. 2. Строительство хаммамов. 3. Виды современной кровли. 4. Кирпичная кладка. Количество символов не важно, но не менее 2500 на статью. Вполне утроит рерайт высокой уникальности.
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