Написать тексты

Нужен человек который грамотно и под ключевые запросы напишет «легкочитаемый» текст. Тематика: Строительные Материалы Объём: около 50 000 символов. Хочу видеть вашу цену за 1тыс символов и портфолио Требования: Анализ и Оптимизация текста для поисковиков. Общение: В живую, ...