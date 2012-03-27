Интервью/репортаж для рынка услуг

$100
КопирайтингЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Необходим журналист/интервьюер/репортер для отдельных проектов по интервьюированию ведущих представителей заданного рынка услуг (в основном рынки B2C).

Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья по рынку услуг.

Со стороны заказчика будет предложена тема, предоставлены основные вопросы и список компаний, которых необходимо интервьюировать.

Требования к исполнителю:

• местонахождение в Украине.

• подтвержденный опыт аналогичных работ (ссылки на опубликованные статьи, названия изданий, с которыми вы работали и т.д.).

• желательно, но необязательно знание основных игроков рынка технологических услуг Украины (электронного бизнеса, онлайн-сервисов, IT, телеком) или специфики таких рынков, понимание читателей.

• базовые знания маркетинга, включая понимание рыночных показателей для услуг (доля рынка, проникновение, средний чек,...).

• умение пробиться к ответственному лицу для получения информации, стрессоустойчивость и методичность.

• приветствуется опыт подготовки материалов и участия в конференциях.

При ответе просьба высылать портфолио, список рынков, для которых приходилось делать сходные работы.

Оплата - отдельно за каждый проект.

12 лет назад
andr35
Андрей 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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