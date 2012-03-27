Нужен текст для сайта стройматериалов

Необходим журналист/интервьюер/репортер для отдельных проектов по интервьюированию ведущих представителей заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья по рынку услуг. Со стороны заказчика будет предложена тема, предоставлены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который грамотно и под ключевые запросы напишет «легкочитаемый» текст.
Тематика: Строительные Материалы
Объём: около 50 000 символов.
Хочу видеть вашу цену за 1тыс символов и портфолио
Требования: Анализ и Оптимизация текста для поисковиков.
Общение: В живую, по телефону, по скапу. ( Любое аудио общение)
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