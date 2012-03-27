Нужен текст для сайта стройматериалов

КопирайтингЗакрыт14 заявок226 просмотров
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Нужен человек который грамотно и под ключевые запросы напишет «легкочитаемый» текст.

Тематика: Строительные Материалы

Объём: около 50 000 символов.

Хочу видеть вашу цену за 1тыс символов и портфолио

Требования: Анализ и Оптимизация текста для поисковиков.

Общение: В живую, по телефону, по скапу. ( Любое аудио общение)

12 лет назад
bu4a
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
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