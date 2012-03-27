Нужен текст для сайта стройматериалов

Необходим журналист/интервьюер/репортер для отдельных проектов по интервьюированию ведущих представителей заданного рынка услуг (в основном рынки B2C). Результатом должно быть краткое резюме ответов и обзорная статья по рынку услуг. Со стороны заказчика будет предложена тема, предоставлены ...