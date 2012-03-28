2 схожих оптимизированных статьи. Тематика Android

КопирайтингЗавершен2 заявки168 просмотров
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Задача.

Есть сайт с программами и играми для платформы Android.Необходимо написать две статьи, оптимизированных под определённые ключевики для этого сайта. Тематика статей - обзор соответствующих разделов сайта. Объём каждой 2-3К символов без пробелов. По три ключевика на статью.

Исполнитель должен хорошо разбираться в написании оптимизированных текстов. Чтобы и ключи были в тексте, и переспама не было.

На страницы со статьями будет привлекаться трафик. Поэтому людям должно быть интересно их читать.

Адрес и подробности во вложенном файле.

Оплата.

Строго в WMR, после проверки. Платить могу только вечером, т.к. днём на работе. Написали статьи сегодня - получили деньги сегодня, написали статьи завтра - получили деньги завтра вечером, написали статьи послезавтра - пошли лесом :), т.к. максимальный срок до завтрашнего вечера.

Связь.

В личку не писать, выберу человека сам. Желательно наличие аськи.

Указываем цены и срок.

Android
12 лет назад
dig555
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Aboneeva
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Свой заказ получил в срок. Обе работы написано грамотно, и что самое главное - интересно. Требования к размещению ключевиков выполнены в полном объёме. Единственная мелочь, на которую следует обратить внимание - пробелы. Очевидно при копировании из другого файла - некоторые пробелы потерялись. Но это ни в коей мере не омрачило положительного впечатления от работы с Александрой.
Спасибо за сотрудничество! Александр задачу обозначил четко. Все время оставался на связи. Оплатил работу сразу после проверки. Буду рада поработать с Александром еще.
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