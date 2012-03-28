2 схожих оптимизированных статьи. Тематика Android

Задача.

Есть сайт с программами и играми для платформы Android.Необходимо написать две статьи, оптимизированных под определённые ключевики для этого сайта. Тематика статей - обзор соответствующих разделов сайта. Объём каждой 2-3К символов без пробелов. По три ключевика на статью.

Исполнитель должен хорошо разбираться в написании оптимизированных текстов. Чтобы и ключи были в тексте, и переспама не было.

На страницы со статьями будет привлекаться трафик. Поэтому людям должно быть интересно их читать.

Адрес и подробности во вложенном файле.

Оплата.

Строго в WMR, после проверки. Платить могу только вечером, т.к. днём на работе. Написали статьи сегодня - получили деньги сегодня, написали статьи завтра - получили деньги завтра вечером, написали статьи послезавтра - пошли лесом :), т.к. максимальный срок до завтрашнего вечера.

Связь.

В личку не писать, выберу человека сам. Желательно наличие аськи.

Указываем цены и срок.