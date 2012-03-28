2 схожих оптимизированных статьи. Тематика Android

Нужны исполнители знакомые с растениями или с дачной темой, темой загородного дома. переделать описания товара в интернет магазине www.divosad.ru в продающие но честные тексты. Нужно выяснять особенности товара, чем он может быть ценным для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача.
Есть сайт с программами и играми для платформы Android.Необходимо написать две статьи, оптимизированных под определённые ключевики для этого сайта. Тематика статей - обзор соответствующих разделов сайта. Объём каждой 2-3К символов без пробелов. По три ключевика на статью.
Исполнитель должен хорошо разбираться в написании оптимизированных текстов. Чтобы и ключи были в тексте, и переспама не было.
На страницы со статьями будет привлекаться трафик. Поэтому людям должно быть интересно их читать.
Адрес и подробности во вложенном файле.
Оплата.
Строго в WMR, после проверки. Платить могу только вечером, т.к. днём на работе. Написали статьи сегодня - получили деньги сегодня, написали статьи завтра - получили деньги завтра вечером, написали статьи послезавтра - пошли лесом :), т.к. максимальный срок до завтрашнего вечера.
Связь.
В личку не писать, выберу человека сам. Желательно наличие аськи.
Указываем цены и срок.
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