Тексты и описания description. Приватно для KARVER

Нужен журналист для периодического добавления кратких обзоров(2-4к знаков) и новостей(1-1,5к знаков) на сайт софт тематики. 1. Обзор - либо краткий обзор конкретной программы либо справка(how-to) по её использованию. 2. Новость - информация о выходе новой версии ПО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ KARVER!
1. Для нового сайта нужно написать тексты и описание description с вхождением ключевых слов. Сайт будет посвящен исключительно Триколор ТВ. Для каждой страницы около 2000 символов.
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Триколор СПБ
2. hd-antenna: составить описание decription для следующих страниц...
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Установка
Платформа hd
Радуга ТВ
Триколор ТВ
НТВ Плюс
Телекарта
Континент ТВ
Рикор ТВ
Hotbird
3. sputnikovoe-tv.info: также составить описание description для всех страниц!
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