Тексты и описания description. Приватно для KARVER

КопирайтингЗавершен1 заявка215 просмотров
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ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ KARVER!

1. Для нового сайта нужно написать тексты и описание description с вхождением ключевых слов. Сайт будет посвящен исключительно Триколор ТВ. Для каждой страницы около 2000 символов.

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Триколор СПБ

2. hd-antenna: составить описание decription для следующих страниц...

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Hotbird

3. sputnikovoe-tv.info: также составить описание description для всех страниц!

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$100
3 дня
Александр, как всегда, отлично справился с большим объемом работы в очень сжатые сроки. Работа выполнена качественно, грамотно, все положения учтены. Рекомендую!
Превосходный заказчик! В очередной раз сотрудничество было отличным! )
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