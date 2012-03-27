Консультации по неймингу

Рецензия на любое периодическое издание (газету ,журнал.) на 1,5-2 страницы. Как будто оно вышло только что.Не обязательно брать новое издание,важно написать о нем ,как о новом. Срок до 7 утра по москве
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