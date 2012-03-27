Написать статьи о черноморском побережье.

Требуются 3 уникальных статьи о сайдинге по определенным ключевым словам. Объём по 1500 знаков. Предложения с ценами и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент нужно написать 3 статьи от 3000 символов каждая с ключевыми словами. (ключевые слова получит исполнитель.
Статьи по темам:
1. Курорт Анапа
2. Курорт Новороссийск
3. Курорт Геленджик
Цена за статью -100р, за 3-300р. (не обсуждается)
Преимущество отдам проживающим на черноморском побережье. (нужно, чтобы человек хорошо знал и понимал, о чем нужно писать)
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