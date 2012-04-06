5 статей для ttruba.ru. Приватно для MacKen

КопирайтингЗавершен2 заявки182 просмотра
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ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MacKen!

Необходимо написать 5 статей по теме: «Водяной теплый пол, новая экономичная система отопления».

Сайт, для которого пишется статья — http://ttruba.ru/

Нужно несколько уникальных статей с описанием технологии и ее преимуществами.

В статье должны присутствовать ключевые слова: «водяной теплый пол, экономичный теплый пол, экономичная система отопления», но основная ключевая фраза — «водяной теплый пол»!

В статье нужно будет отразить экономичность, надежность и инновационность системы.

Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте — http://ttruba.ru/

12 лет назад
vasutin2000
Андрей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
MacKen
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Виталий справился с заданием максимально качественно и в срок! Все написанные им статьи уникальны!
Все четко и без лишних слов. Своевременная оплата. Андрей, спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
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